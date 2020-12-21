Son dakika haberleri | Denetim noktasından kaçan motosikletli kaza yapınca yakalandı
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Son dakika haberleri | Denetim noktasından kaçan motosikletli kaza yapınca yakalandı

21.12.2020 23:04 | Son Güncelleme: 21.12.2020 23:09
Son dakika haberleri | Denetim noktasından kaçan motosikletli kaza yapınca yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Arnavutköy'de trafik polislerinin dur ihtarına uymayan motosikletli kaçtı.

Arnavutköy'de trafik polislerinin dur ihtarına uymayan motosikletli kaçtı. Kaza yapan motosikletli ve yanında bulunan arkadaşı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Arnavutköy'de uygulama yapan trafik polisleri şüphelendikleri bir motosikleti durdurmak istedi. Dur ihtarına uyamayan motosiklet sürücüsü ve yanındaki arkadaşı denetim noktasından kaçtı. Ekiplerin kovalamaya başladığı motosikletli kilometrelerce kaçtıktan sonra Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde kaza yaptı. Kazada yere düşerek yaralanan motosiklet sürücüsü için polis ekipleri olay yerine ambulans çağırdı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan şüpheliler sağlık kontrolleri tamamlandıktan sonra polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 23:08:43. #1.14#
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