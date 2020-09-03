Son dakika haberleri: Demokrat başkan adayı Biden, Jacob Blake'in ailesiyle görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Demokrat başkan adayı Biden, Jacob Blake'in ailesiyle görüştü

Gelen son dakika haberine göre NEW ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Joe Biden, siyahi Amerikalı Jacob Blake'in polis tarafından vurulduğu Wisconsin eyaletinin Kenosha kentine yaptığı ziyaret sırasında Blake'in ailesi ile bir araya geldi.

Son dakika haberleri: Demokrat başkan adayı Biden, Jacob Blake'in ailesiyle görüştü
03.09.2020 23:17 | Son Güncelleme: 03.09.2020 23:20

NEW ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Joe Biden, siyahi Amerikalı Jacob Blake'in polis tarafından vurulduğu Wisconsin eyaletinin Kenosha kentine yaptığı ziyaret sırasında Blake'in ailesi ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kenosha ziyaretinden iki gün sonra Biden da kenti ziyaret etti.

Trump, Kenosha'yı ziyareti sırasında polis departmanına 1 milyon dolar destek sözü verip Bkale'in ailesi ile görüşmezken Biden, Blake'in ailesi ve yakın akrabaları ile bir araya geldi.

Biden, Kenosha ziyareti öncesi ziyaretin insanları bir araya getireceği ve pozitif bir etki yaratacağı açıklamasında bulunmuş, Trump'ın seçim kampanyası ise Biden'ı ziyareti "siyasete alet etmekle" suçlamıştı.

Kenosha'da 23 Ağustos'ta yaşanan olayda polis, Jacob Blake adlı siyahiyi sırtından 7 el ateş ederek vurmuş, hastaneye kaldırılan Blake'nin belden aşağısının felç olduğu açıklanmıştı.

Blake'in vurulmasının ardından kent protestoların merkezi haline gelmiş, yağmalama ve vandallığın yaşandığı Kenosha'da iki kişi de protestolar sırasında hayatını kaybetmişti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Şener Wilma Elles Deniz Akkaya Murat Dalkılıç
Spor Eddie Newton Lionel Messi Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Adana Yangın Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Demokrat başkan adayı Biden, Jacob Blake'in ailesiyle görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 23:25:09. #1.14#
title