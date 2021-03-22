Son dakika haberleri... Demirtaş'a "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi
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Son dakika haberleri... Demirtaş'a "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi

22.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:50
Son dakika haberleri... Demirtaş'a

Son dakika haberleri: Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 2015 yılında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı bir açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 2015 yılında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı bir açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Selahattin Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken avukatları da hazır bulundu.

Sanık Demirtaş savunmasında, 2 defa Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu, yıllardır siyaset yaptığını ifade ederek, "Dış politika kararlarını eleştirdiğim için hakkımda çok sayıda hakaret davası açıldı. 2 cümle eleştiri kurdum diye 2 ayrı iddianame düzenlendi. Uzatmanın anlamı yok, hükümeti eleştirdim. Cumhurbaşkanı ve Başbakanı direkt hedefe almadım. Niye o kadar az söyledim diye şu anda üzgünüm. Çok yumuşak açıklama yapmışım. Hükümeti eleştirmek demokratik toplumun görevidir." diye konuştu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Demirtaş'ın 24 Aralık 2015'te Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olay tarihinde Başbakan olan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak söylemlerde bulunduğunu anlattı.

Mütalaada, sanığın söylemiş olduğu ifadelerin görüş, açıklama ve eleştiri sınırını aştığı belirtilerek, söz konusu ifadelerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğü 10. Maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedildi.

Sanığın açıklaması ve ifadelerinin kabul edilebilir eleştiri ve ifade özgürlüğünü aştığı değerlendirilmesinde bulunulan mütalaada, sanığın katılanlara yönelik hakaret suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtildi.

Mütalaada, Demirtaş'ın tek bir eylemle "hakaret" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçları işlediğine yer verilerek, sanığın en ağır cezayı gerektiren suçtan cezalandırılması gerektiğini kaydedildi.

Mütalaada, sanık Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Mütalaanın okunmasının ardından Demirtaş'ın avukatları beyanda bulundu.

Mahkeme Demirtaş'a, 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi

Mahkeme kararında, Demirtaş hakkında açılan ve mahkemede birleştirilen dava dosyasını birlikte değerlendirerek, sanığın isnat edilen "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasının talep edildiğini hatırlattı.

Sanığın eyleminin tek olduğunu ve tek eylem ile Cumhurbaşkanı ve dönemin başbakanı olarak görev yapan kişilere karşı ifadelerinin olduğunu aktaran mahkeme, bu haliyle sanığın eyleminin, TCK 44. maddesi kapsamında bu suçlardan en ağır cezayı gerektiren "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan değerlendirildiğini belirtti.

Demirtaş'a "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 3 yıl hapis cezası veren mahkeme, hakaret suçunun alenen işlendiğini dikkate alarak cezayı 3 yıl 6 aya çıkarttı.

Mahkeme, sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki mahkemeye karşı tutumunu dikkate alarak, cezasında indirim uygulamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş

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