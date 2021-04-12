Son dakika haberleri: Dedesi, babaannesi ve amcasını silahla yaraladı

Son dakika haber... Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir kişi, tartıştığı dedesi, babaannesi ve amcasını silahla vurarak yaraladı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir kişi, tartıştığı dedesi, babaannesi ve amcasını silahla vurarak yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Akçaabat ilçesi Dürbinar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce cezaevinden çıkan S.M., aynı evde ikamet ettikleri öğrenilen dedesi Osman M., babaannesi Havva M. ve amcası Şükrü M. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.M., belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan kurşunlarla yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Dedesi, babaannesi ve amcasını silahla yaralayan S.M. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı