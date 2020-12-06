Son dakika haberleri! Dede ile torunun öldüğü kazadan bir acı haber daha
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Son dakika haberleri! Dede ile torunun öldüğü kazadan bir acı haber daha

06.12.2020 18:37 | Son Güncelleme: 06.12.2020 18:41
Son dakika haberleri! Dede ile torunun öldüğü kazadan bir acı haber daha

Son dakika haberleri... Bursa'da dede ile torunun hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralanan anne de hayatını kaybetti.

Bursa'da dede ile torunun hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralanan anne de hayatını kaybetti. Feci kazada ölenlerin sayısı 3 oldu. Öte yandan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Bursa-Ankara karayolu Kalburt mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e doğru seyir halinde olan O.A., 16 KHC 64 plakalı otomobiliyle önünde giden hafif ticari aracı sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti. Bu sırada İnegöl'den Bursa'ya doğru seyir halinde olan Mehmet Karadağ idaresindeki 26 ACN 301 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada araç sürücülerinden Mehmet Karadağ olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü ile 26 ACN 301 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 4 yaşında Yunus Kılıç tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavi altında olan Gülten Kılıç da tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza anı ise saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. - BURSA

Son dakika haberleri! Dede ile torunun öldüğü kazadan bir acı haber daha
Son dakika haberleri! Dede ile torunun öldüğü kazadan bir acı haber daha
Son dakika haberleri! Dede ile torunun öldüğü kazadan bir acı haber daha
Son dakika haberleri! Dede ile torunun öldüğü kazadan bir acı haber daha
Son dakika haberleri! Dede ile torunun öldüğü kazadan bir acı haber daha
Son dakika haberleri! Dede ile torunun öldüğü kazadan bir acı haber daha

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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