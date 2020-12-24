DEAŞ üyesi kadına 6 yıl 3 ay hapis cezası
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DEAŞ üyesi kadına 6 yıl 3 ay hapis cezası

24.12.2020 15:46 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:51
DEAŞ üyesi kadına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kayseri'de DEAŞ Terör Örgütü Üyesi olma suçundan yargılanan kadın 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de DEAŞ Terör Örgütü Üyesi olma suçundan yargılanan kadın 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep'te yakalanan ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları belirlenen 7 kadın arasında bulunan N.K.'nin soruşturma dosyası N.K.'nin yaşadığı şehir olan Kayseri'ye gönderilmesi üzerine N.K. hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açıldı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık N.K., yaptığı savunmada; Suriye'ye yardım amacıyla gittiğini, DEAŞ tarafından da zorla evlendirildiğini ve eşinin DEAŞ'a ait bir hastanede çalıştığını söyleyerek DEAŞ'tan kaçtığını belirtti.

Mahkeme heyeti, yargılama sonunda N.K.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet ayrıca Yargıtay sürecini dikkate alarak, sanığın yurt dışı çıkış yasağı ile tutuksuzluk halinin devamına hükmetti.

(Mükremin Kaya/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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