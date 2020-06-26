Son dakika haberleri! DEAŞ'ın "üst düzey yöneticisi" Bayancuk'un yargılanmasına devam edildi Son dakika haberi: Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk hakkındaki davanın görülmesine devam edildi.

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk hakkındaki davanın görülmesine devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Bayancuk ve avukatı hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından savunma yapan Bayancuk, eski savunmalarını tekrar ettiğini söyledi. Sanığın avukatı da müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu iddiasıyla yargılanan "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk, 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada ev hapsi şeklindeki adli kontrolle tahliye edilmiş, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine kararı değerlendiren 3. Ağır Ceza Mahkemesince ise cezaevinden çıkmadan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yapılan oturumda tutuklanmıştı.

Kaynak: AA