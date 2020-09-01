Son dakika haberleri | DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin tutuklanması
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Son dakika haberleri | DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin tutuklanması

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'da kalaşnikofla eylem yapacağını değerlendirdiğimiz bir DEAŞ terör örgütü mensubu kalaşnikofuyla beraber ele geçirildi.

Son dakika haberleri | DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin tutuklanması
01.09.2020 13:51 | Son Güncelleme: 01.09.2020 13:56

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'da kalaşnikofla eylem yapacağını değerlendirdiğimiz bir DEAŞ terör örgütü mensubu kalaşnikofuyla beraber ele geçirildi. Onun üzerine ciddi bir araştırma başlattık, talimatı kimden aldı nereden almış ve netice itibariyle Türkiye'de DEAŞ'ın sözde emiri Mahmut Özden'e ulaşıldı." dedi.

Giresun'un Dereli ilçesinde gazetecilere açıklama yapan Soylu, Türkiye'de DEAŞ'ın sözde emiri Mahmut Özden'in yakalandığını açıkladı.

Soylu, bundan bir müddet önce Türkiye'de DEAŞ'ın bir hareketliliğini hem emniyet istihbarat teşkilatı hem de emniyet mensuplarının tespit ettiğini ve ardından da çalışmalara başladığını belirterek, "İstanbul'da kalaşnikofla eylem yapacağını değerlendirdiğimiz bir DEAŞ terör örgütü mensubu kalaşnikofuyla beraber ele geçirildi. Onun üzerine ciddi bir araştırma başlattık, talimatı kimden aldı nereden almış ve netice itibariyle Türkiye'de DEAŞ'ın sözde emiri Mahmut Özden'e ulaşıldı." diye konuştu.

"Operasyonların daha da genişletilip en nihayetinde evinde yapılan aramalarda dijital materyaline ve bilgisayarına el konuldu." ifadesini kullanan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilgisayarında da elde edilen süreçlerde gerek Irak gerekse de Suriye'de sürekli talimatlar aldığı, 10-12 kişilik gruplar oluşturmak suretiyle Türkiye'de eylem ve hareketlilik ortaya koyacağı bir takım silahların mühimmatların gömüleceği yerler ve bunların kimlerle irtibatlanacağı ve yine aynı zamanda yine bir takım grupların özellikle Türkiye'de ekonomik açıdan zarar verebileceği değerlendiren gruplara da eylem yapmak ve yine aynı zamanda da bununla birlikte siyasi ve devlet adamların kaçırılıp Suriye tarafına götürülmesi hususunda bir planlar içerisinde olduğu çok net bir şekilde oradaki aldığı talimatlar ve uygulama planlarıyla ele geçirildi."

Operasyonun devam ettiğini vurgulayan Soylu, "Şu anda onunla bağlantılı elimizde sorguları devam eden DEAŞ mensupları söz konusu. Elbette ki burada emniyet teşkilatımızı, istihbarat teşkilatımızı, İstanbul emniyetimizi tebrik ediyorum. Hakikaten önemli çalışmayı ortaya çıkardılar." dedi.

"Çok zor bir sınırdayız, zor bir alandayız." diyen Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Vekalet savaşlarının devam ettiği bir çizgideyiz. Tabi kafamı karıştıran başka işler de var, o da şu: Aslında DEAŞ'a baktığınız zaman hiç yapmaması gereken güya sözde eylemlerin planlandığını görüyorsunuz. O zaman arkasına bakmak lazım. Kimin motivasyon sağladığına ve nerelerin motivasyon sağladığına bakmak gerekir. Arkadaşlarımız bununla ilgili de değerlendirmeleri, çalışmaları yapıyorlar. Buna ait riski de ölçmeye buna karşı önlem almaya çalışıyoruz."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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