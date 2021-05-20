Son Dakika | DAYISI TABANCAYLA ATEŞ ETTİRDİ, BABASI GÖRÜNTÜLEDİ

Son dakika gelişmesine göre DÜZCE'de Erkan T., kayınbiraderi küçük yaştaki oğluna tabancayla ateş ettirirken, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti.

DÜZCE'de Erkan T., kayınbiraderi küçük yaştaki oğluna tabancayla ateş ettirirken, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Videoyu sosyal medyada izleyenler, baba ile dayıya tepki gösterdi.

Düzce'de askere gitmek üzere olan genç, düzenlenen eğlencenin ardından küçük yaştaki yeğenine tabancayla havaya doğru ateş ettirdi. Erkan T. ise oğlunun tabancayla ateş ettiği anı cep telefonu kamerasıyla çekip, sosyal medya hesabından 'Oğlum da asker dayısıyla silah atarmış' notuyla paylaştı. Görüntülerde; dayının tabancaya mermiyi sürerek, yeğeninin eline verdiği, çocuğun tetiğe erken basıp, ateşlemesiyle gencin paniklediği anlar yer aldı. Videoyu sosyal medyadan izleyenler, baba ile dayıya tepki gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı