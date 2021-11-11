Son dakika haberleri | Dayakçı kocasını öldüren Damla Kutulu yeniden yargılanıyor

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de 2015 yılında kendisine 15 yıl boyunca ağır şiddet uygulayan eşini Piknik tüpü ve bıçakla öldüren Damla Kutulu, meşru müdafaa koşulları neticesinde beraat etmişti. Yargıtay'ın bozma ilamı neticesinde Damla Kutulu'nun yargılanmasına tekrar başlandı. Duruşmada dinlenen çiftin kızı, babasının annesini sürekli dövdüğünü, olayın da bu sebeple meydana geldiğini dile getirdi.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2015 yılında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi Fikret Kutulu'dan şiddet gören Damla Kutulu, korkuya kapılarak eşinin başına piknik tüpüyle vurup, daha sonra 14 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Olay sonrasında nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Damla Kutulu ilk ifadesinde, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz görücü usulü ile evlendik. Eşim evlendiğimizden bu yana hep beni dövdü. Biri 12, diğeri 10 yaşında iki tane kızım var. 15 senedir belki düzelir diye sabrettim. Ayrılmak istedim ama beni öldürmesinden ve çocuklarımın kötü yola düşmesinden korktuğum için boşanamadım. Sürekli alkol alırdı. Beni sürekli aldattığını herkes biliyordu. "Seni öldürürüm" diyerek beni sürekli tehdit ediyordu. Eve her gelişinde bana şiddet uyguluyordu, çocuklarımı da dövüyordu. Olay günü, Fikret beni dövdü. Dövmekten yorulunca biraz dinlendi, sonra yine dövmeye devam etti. Sonrasında da arkadaşıyla buluşmak için dışarıya çıktı. Geldiğinde beni tekrar dövecek diye kızlar evdeki tüm kesici aletleri ve bana vurduğu şeyleri sakladı. Eve geldiğinde kızlara "Atlama ipiniz var mı?" diye sordu. Kızlar yok deyince de, "Tamam, ben yarın silah alıp annenizi vuracağım" dedi. Sonra beni yine dövmeye başladı. Piknik tüpüyle yüzüme vurdu. Beni dövdükten sonra uyudu. Uyandıktan sonra beni tekrar döveceğini düşündüm ve mutfağa gidip piknik tüpünü ve bıçağı aldım. O yatarken bana çektirdiği acıyı yaşaması için tüple bir kere vurdum. Sonra ayağa kalkar gibi oldu ve "Ne yapıyorsun?" dedi. Böyle olunca ben de kalkıp beni öldürecek diye korktum ve bıçağı rastgele salladım. Hareket etmediğini görünce de üzerini örttüm ve eniştemi arayıp olanları anlattım"

"Babam, annem ve bizlere şiddet uygulayan bir insandı"

Damla Kutulu'nun beraat etmesi davasına ilişkin Yargıtay'ın bozma ilamı neticesinde Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava yeniden görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Damla Kutulu, kızı Ş. Kutulu ve avukat Anıl Acurman katıldı. Duruşmada söz alan Damla Kutulu, Yargıtay'ın bozma ilamını kabul etmeyerek önceki kararda kalınması gerektiğini istedi. Söz alan çiftin kızları Ş. Kutulu, "Babam; annem ve bizlere şiddet uygulayan bir insandı. Olay günü babam annemi çok dövdü. Annem öldürülme korkusu yaşadığı için bu olay meydana gelmiştir. Annem şuan hem çalışıyor hem de bizlere bakıyor. Annemden şikayetçi değilim" dedi.

Tutuksuz yargılanmaya devam edildi

Mahkeme Heyeti, Damla Kutulu'nun tutuksuz halinin devamına karar vererek, avukatın süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

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