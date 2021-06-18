Son dakika haberleri... Davutoğlu'nun konvoyunda kaza; genel başkan yardımcısı ve 1 çocuk yaralı
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Son dakika haberleri... Davutoğlu'nun konvoyunda kaza; genel başkan yardımcısı ve 1 çocuk yaralı

Son dakika haberleri... Davutoğlu'nun konvoyunda kaza; genel başkan yardımcısı ve 1 çocuk yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: KIRKLARELİ'de, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda meydana gelen kazada Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün ile 1 çocuk yaralandı.

KIRKLARELİ'de, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda meydana gelen kazada Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün ile 1 çocuk yaralandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde parti binasının açılışına katılıp, halkla bir araya geldi. Daha sonra Kırklareli merkezdeki programına geçen Davutoğlu'nun konvoyundan araç ile başka bir araç, kavşakta çarpıştı. Kazada Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün ile diğer araçta bulunan 1 çocuk yaralandı. Ün, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekibince ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralı olan çocuk ise ambulansta tedavi edildi. Aracı konvoyun önde bulunan ve kazadan daha sonra haberi olan Ahmet Davutoğlu'nun hastaneye gideceği belirtildi.


Son dakika haberleri... Davutoğlu'nun konvoyunda kaza; genel başkan yardımcısı ve 1 çocuk yaralı
Son dakika haberleri... Davutoğlu'nun konvoyunda kaza; genel başkan yardımcısı ve 1 çocuk yaralı
Son dakika haberleri... Davutoğlu'nun konvoyunda kaza; genel başkan yardımcısı ve 1 çocuk yaralı
Son dakika haberleri... Davutoğlu'nun konvoyunda kaza; genel başkan yardımcısı ve 1 çocuk yaralı
Son dakika haberleri... Davutoğlu'nun konvoyunda kaza; genel başkan yardımcısı ve 1 çocuk yaralı
Son dakika haberleri... Davutoğlu'nun konvoyunda kaza; genel başkan yardımcısı ve 1 çocuk yaralı
Son dakika haberleri... Davutoğlu'nun konvoyunda kaza; genel başkan yardımcısı ve 1 çocuk yaralı
Son dakika haberleri... Davutoğlu'nun konvoyunda kaza; genel başkan yardımcısı ve 1 çocuk yaralı
Son dakika haberleri... Davutoğlu'nun konvoyunda kaza; genel başkan yardımcısı ve 1 çocuk yaralı
Son dakika haberleri... Davutoğlu'nun konvoyunda kaza; genel başkan yardımcısı ve 1 çocuk yaralı
Son dakika haberleri... Davutoğlu'nun konvoyunda kaza; genel başkan yardımcısı ve 1 çocuk yaralı
Son dakika haberleri... Davutoğlu'nun konvoyunda kaza; genel başkan yardımcısı ve 1 çocuk yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray

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