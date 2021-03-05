Son dakika haberleri: Davranışlarından şüphelenilen şahsın evinde 55 paket hint keneviri ve esrar bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri: Davranışlarından şüphelenilen şahsın evinde 55 paket hint keneviri ve esrar bulundu

05.03.2021 14:24 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:28
Son dakika haberleri: Davranışlarından şüphelenilen şahsın evinde 55 paket hint keneviri ve esrar bulundu

Son dakika haberi: Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerinin davranışlarından şüphelendiği şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada 55 paket kenevir tohumu ve 5 gram kubar esrar bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerinin davranışlarından şüphelendiği şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada 55 paket kenevir tohumu ve 5 gram kubar esrar bulundu.

Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, önceki gün Mumcular'da yaptıkları önleyici kolluk devriyesi esnasında Y.G. isimli şahsın tavır ve davranışlarından şüphelendi.

Jandarma ekiplerince şahsın yapılan üst aramasında 5 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Daha sonra Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 55 paket halinde toplam 55,65 gram kenevir tohumu bulundu.

Gözaltına alınan Y.G. için adli işlemlere başlandığı bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Eda Ece Cansu Dere Cemal Hünal Demet Akalın
Spor Can Bartu Ersun Yanal Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Davranışlarından şüphelenilen şahsın evinde 55 paket hint keneviri ve esrar bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 14:28:33. #1.15#
title