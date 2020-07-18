Son dakika haberleri | DATÜB'ten Azerbaycan'a destek mesajı Son dakika haberleri... Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, 'Bizlerle yıllarca ekmeğini paylaşan kardeşlerimizle beraberiz' diyerek Azerbaycan'a destek mesajı yayınladı.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, 'Bizlerle yıllarca ekmeğini paylaşan kardeşlerimizle beraberiz' diyerek Azerbaycan'a destek mesajı yayınladı.

Kassanov, yayınladığı mesajında, 'Nasıl Karabağ savaşında Ahıska Türkleri cephe hattında şehit olduysa binlerce gencimiz Azerbaycan için cepheye koşacaktır' diyerek, "Azerbaycan toprağı olan Karabağ'ı yıllardır hiçbir hak ve hukuk göz etmeden işgal eden, yıllardır bölgede saldırgan bir tutum sergileyen işgalci Ermenistan'a karşı Ahıska Türklerinin de vatanı olan Azerbaycan'ın yanında durmaya, "Karabağ Azerbaycan'dır " diye kabul ettiğimiz kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz. En son sınır hattında Tovuz'da gerçekleşen saldırı, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne yapılmıştır. Çatışmalar sırasında toprağa düşen şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Biz Ahıska Türklerinin kardeşi olan Azerbaycan Türkleri ile tarihimiz de kaderimiz de şehitlerimiz de sevincimiz de acımız da birdir. Haklı mücadelesinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA