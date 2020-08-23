Son dakika haberleri... Datça Kaymakamı Çoban: "Orman yangını kontrol altına alındı" Son dakika haberi: Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Mesudiye Mahallesi Döşeme mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki hava araçları, çok sayıda arazöz ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdi.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, 5 dönümde etkili olan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Kaynak: AA