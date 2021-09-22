Son dakika haberleri: Datça'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Datça'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

AA / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Datça'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Edinilen son dakika haberine göre Datça'da yalnız yaşayan emekli subay evinde ölü bulundu.

Datça'da yalnız yaşayan emekli subay evinde ölü bulundu.

İskele Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde yalnız yaşayan ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Semih Devrim'den (72) haber alamayan yakınları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Eve gelen itfaiye ekipleri kapıyı açtıklarında Devrim'i hareketsiz yerde yatarken buldu.

Devrim'in cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

AA / Sebiha Arslan - Son Dakika Haberleri
Koşuyu bitirmekte ısrar eden yarışmacı, bitiş çizgisinden sonra hastaneye kaldırıldı

Koşuyu bitirmekte ısrar eden yarışmacı, bitiş çizgisinden sonra hastaneye kaldırıldı

 'Kibar Feyzo' lakaplı yankesicilik şüphelisi tutuklandı

'Kibar Feyzo' lakaplı yankesicilik şüphelisi tutuklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin İrem Derici Özge Özpirinçci Kenan İmirzalıoğlu
Spor Hamit Altıntop Şenol Güneş Abdullah Avcı Alex Teixeira Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hulusi Akar Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: Datça'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 14:45:45. #1.17#