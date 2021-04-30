Son dakika haberleri! Datça'da polis, jandarma ve AK Parti'den kök hücre numune bağışına destek
Edinilen son dakika gelişmesine göre Datça ilçesinde, kan ve kök hücre numune bağışı kampanyalarına "tam kapanmada" da devam ediliyor.
Datça ilçesinde, kan ve kök hücre numune bağışı kampanyalarına "tam kapanmada" da devam ediliyor.
Datça Kazım Yılmaz İlkokulu bahçesine, Türk Kızılay'ı Marmaris Şubesi Kan Merkezi'nden gelen gezici ekipler, ilçede düzenli bağışçılarına mesaj göndererek bulundukları noktaya davet ediyor.
İlçe Jandarma Komutanı Necmettin Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun ve AK Parti İl ve İlçe meclis üyesi Haluk Laçin kampanyaya destek olmak için kan bağısında bulundu.
Kan bağışı gezici ekibinde görevli Dr. Ömer Çiçek, yaptığı açıklamada, kan bağışları ve kök hücre numunelerini alıp kan bankalarına gönderdiklerini, oradan da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade etti.
İki binin üzerinde gencin kök hücre beklediğini belirten Çiçek, "Katkı yapan herkese, duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kök hücre bekleyen kan ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımıza da sağlık diliyorum. Datça'lı vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan