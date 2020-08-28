Son dakika haberleri | Datça'da kafe önündeki masada oturanlara otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Datça'da kafe önündeki masada oturanlara otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Datça ilçesinde ehliyetsiz ve alkollü olduğu anlaşılan sürücü idaresindeki otomobilin, kafe önündeki masada oturanlara çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

28.08.2020 15:18 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:22

Muğla'nın Datça ilçesinde ehliyetsiz ve alkollü olduğu anlaşılan sürücü idaresindeki otomobilin, kafe önündeki masada oturanlara çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İskele Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 17 yaşındaki A.B. idaresindeki 46 ABH 335 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerleri aşarak Cumhuriyet Meydanı'nda bir kafenin önündeki masada oturan 5 kişiye çarptı.

Kazada, Selin Çakır (27), kocası Mehmet Çakır (35), çocukları Sare Çakır (3) ve Liya Çakır (1) ile ailenin yakını Enes Balı (25) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin altında bir süre sürüklenen Selin Çakır'ın durumun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Selin Çakır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Almanya'dan memleketleri Kütahya'ya gelen gurbetçi ailenin, tatil için bulundukları Marmaris'ten günübirlik Datça'ya gezmeye geldikleri öğrenildi.

Öte yandan, kaçan otomobil sürücüsü A.B. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Ehliyetsiz ve 112 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alındı.

Polis merkezinde işlemleri süren A.B'nin bir eğlence merkezinden döndüğü, arkadaşlarından birine ait otomobili habersiz aldığı ileri sürüldü.

Kaza anı kamerada

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, kafenin önünde oturan kişilere hızla gelen bir otomobilin çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle masanın savrulması ve kadının aracın altında kalması ile çevredekilerin yardıma koşması görüntülerde yer alıyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri | Datça'da kafe önündeki masada oturanlara otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik 3. Sayfa
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı Magazin
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Altın ve dövizdeki yükseliş sonrası çelik kasa satışları patladı Ekonomi
Altın ve dövizdeki yükseliş sonrası çelik kasa satışları patladı
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi Cinsellik
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Üfürükçü hoca olarak bilinen adam, taciz iddiasıyla gözaltına alındı Güncel
Üfürükçü hoca olarak bilinen adam, taciz iddiasıyla gözaltına alındı
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi
Liverpool Teknik Direktörü Klopp: Messi'yi alabilecek şansımız yok
Liverpool Teknik Direktörü Klopp: Messi'yi alabilecek şansımız yok
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü
Paralarını çamur içerisinde buldu, suyla yıkadı
Paralarını çamur içerisinde buldu, suyla yıkadı
Korona süreci nasıl yönetildi? En başarılı 15 belediye başkanını belirleyen anket yayımlandı
Korona süreci nasıl yönetildi? En başarılı 15 belediye başkanını belirleyen anket yayımlandı
Ebru Şallı'ya kocasının eski eşi Gonca Derin'den gönderme: Tatil pozlarını çocuğuna bağlamasın
Ebru Şallı'ya kocasının eski eşi Gonca Derin'den gönderme: Tatil pozlarını çocuğuna bağlamasın
i20 üretimine başlayan Kocaeli'deki Hyundai fabrikası, dünyadaki üretimin yüzde 50'sini karşılayacak
i20 üretimine başlayan Kocaeli'deki Hyundai fabrikası, dünyadaki üretimin yüzde 50'sini karşılayacak
Muhabirler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini daha iyi alabilmek için kollarını dakikalarca havada tuttu
Muhabirler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini daha iyi alabilmek için kollarını dakikalarca havada tuttu
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli
Son Dakika: Almanya Başbakanı Merkel: AB ülkelerinin tümü Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor
İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Fenerbahçe'nin gündemindeki PSG'li Thiago Silva, Chelsea'ye transfer oldu
Fenerbahçe'nin gündemindeki PSG'li Thiago Silva, Chelsea'ye transfer oldu
Ece Erken, koronavirüs salgını nedeniyle oğlu Eymen'i okula göndermeyecek
Ece Erken, koronavirüs salgını nedeniyle oğlu Eymen'i okula göndermeyecek
Van'da çıkan yangında eşyalar kül olurken, bir tek Kur'an-ı Kerim'in yanmaması büyük şaşkınlık yarattı
Van'da çıkan yangında eşyalar kül olurken, bir tek Kur'an-ı Kerim'in yanmaması büyük şaşkınlık yarattı
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vedat Muriç için Lazio'dan 20 milyon euro istiyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vedat Muriç için Lazio'dan 20 milyon euro istiyor
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Joe Biden Ömer Çelik Faik Öztrak Ziya Selçuk
Magazin Ezgi Mola Eda Taşpınar Mustafa Sandal Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Lionel Messi Eddie Newton Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Tv Türk Çocuk Milli
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Datça'da kafe önündeki masada oturanlara otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 15:22:27. #1.15#
title