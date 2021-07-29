Son dakika haberleri | DARICA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDE TAPULAR DAĞITILDI
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Son dakika haberleri | DARICA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDE TAPULAR DAĞITILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre KOCAELİ'nin Darıca Belediyesi garantörlüğünde gerçekleştirilen Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde ilk etap olan 80 dairenin hak sahiplerine törenle tapuları teslim edildi.

KOCAELİ'nin Darıca Belediyesi garantörlüğünde gerçekleştirilen Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde ilk etap olan 80 dairenin hak sahiplerine törenle tapuları teslim edildi.

Darıca Emek Mahallesi'nde depremde hasar görmesi nedeniyle yıkılan 168 dairenin yerine yapılacak 10 bloktan oluşan toplam 329 konutun inşaatına geçen yıl Kasım ayında başlandı. Darıca Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirilen Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı tamamlanan 80 dairenin hak sahiplerine törenle tapuları teslim edildi. Törene, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker ve Cemil Yaman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve hak sahipleri katıldı. Törende konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Gecemizi gündüzümüzü milletimize adamış halde, saatlerin de bazen farkına varmadan iş üretmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve milletimizle birlikte, şehrimizi inşa ve neslimizi ihya etmek adına çalışıyoruz." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükkakın ise, "Darıca Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık, burası için çok uğraştı. Burada mağdur olan vatandaşlarımıza bir söz verdik ve bu sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir belediye başkanının insanların karşısına çıkıp da 'Ben sizler için çalışıyorum' demesi ve emanet aldığı şehre hizmet etmesi, o emanetin gereğini yerine getirmesi ve sonra da karşılarına çıkıp, 'ben sizler için çalışıyorum' demesi, en kıymetli, en değerli şey. Biz temel atma törenini pandemi nedeniyle yapamadık ama tapu törenini çok kısa bir zamanda yaptık. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

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Son dakika haberleri | DARICA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDE TAPULAR DAĞITILDI
Son dakika haberleri | DARICA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDE TAPULAR DAĞITILDI
Son dakika haberleri | DARICA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDE TAPULAR DAĞITILDI
Son dakika haberleri | DARICA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDE TAPULAR DAĞITILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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