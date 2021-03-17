ADANA Darbe gecesi AK Parti İl Başkanlığı'na giren uzman çavuş Adana'da yakalandı
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ADANA Darbe gecesi AK Parti İl Başkanlığı'na giren uzman çavuş Adana'da yakalandı

17.03.2021 09:59 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:20

Darbe gecesi AK Parti İl Başkanlığı'na giren uzman çavuş Adana'da yakalandıADANA'da, 15 Temmuz darbe girişimi günü AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na giren, tutuksuz yargılanırken 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Uzman Çavuş Hüreyre Can Çatal, Adana'da saklandığı evde polis ekiplerince yakalandı.

Darbe gecesi AK Parti İl Başkanlığı'na giren uzman çavuş Adana'da yakalandı

ADANA'da, 15 Temmuz darbe girişimi günü AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na giren, tutuksuz yargılanırken 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Uzman Çavuş Hüreyre Can Çatal, Adana'da saklandığı evde polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışma sonucu, İstanbul 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 12,5 hapis cezasına çarptırılan ihraç Uzman Çavuş Hüreyre Can Çatal'ın, Adana'da saklandığı bilgisine ulaşıldı. TEM ekiplerinin, belirlenen adrese düzenlediği baskında Hüreyre Can Çatal, gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hüreyre Can Çatal'ın, İstanbul 52'nci Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı bünyesinde Uzman Çavuş olarak görev yaptığı dönemde 15 Temmuz darbe girişimi günü AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na giren askerlerden biri olduğu öğrenildi. Hüreyre Can Çatal'ın, 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevinden ihraç edildiği, FETÖPDY soruşturmaları kapsamında tutuklanarak Silivri L Tipi Cezaevi'ne gönderildiği, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüreyre Can Çatal, önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

ADANA Darbe gecesi AK Parti İl Başkanlığı'na giren uzman çavuş Adana'da yakalandı
ADANA Darbe gecesi AK Parti İl Başkanlığı'na giren uzman çavuş Adana'da yakalandı
ADANA Darbe gecesi AK Parti İl Başkanlığı'na giren uzman çavuş Adana'da yakalandı
ADANA Darbe gecesi AK Parti İl Başkanlığı'na giren uzman çavuş Adana'da yakalandı
ADANA Darbe gecesi AK Parti İl Başkanlığı'na giren uzman çavuş Adana'da yakalandı
ADANA Darbe gecesi AK Parti İl Başkanlığı'na giren uzman çavuş Adana'da yakalandı
ADANA Darbe gecesi AK Parti İl Başkanlığı'na giren uzman çavuş Adana'da yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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