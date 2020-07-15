Son dakika haberleri! DAP Başkanı Demir Suşehri'nde incelemede bulundu Gelen son dakika haberine göre Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, Sivas'ın Suşehri ilçesinde incelemede bulundu.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, Sivas'ın Suşehri ilçesinde incelemede bulundu.

Demir, yapımı tamamlanan Suşehri Belediyesi DAP Et Entegre Tesisini inceleyerek Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'den bilgi aldı.

Suşehri'ne kazandırılan modern tesisin çok güzel olduğunu belirten Demir, tesisin yapılmasında emeği geçen Yüksel ve ekibine teşekkür etti.

Kısa süre içerisinde yapımı tamamlanarak hizmete giren bu tesislerden her zaman mutluluk duyduğunu söyleyen Demir, Suşehri ilçesine hayırlı olmasını diledi.

Başkan Yüksel ise tesisi Suşehri halkının ve kasapların hizmetine sunmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA