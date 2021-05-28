Son dakika haberleri! Dalgıç polisler derede silah aradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberleri! Dalgıç polisler derede silah aradı

Son dakika haberleri! Dalgıç polisler derede silah aradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde intihara kalkışan bir şahıs, yanına gelen polisleri görünce elindeki tabancasını dereye attı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde intihara kalkışan bir şahıs, yanına gelen polisleri görünce elindeki tabancasını dereye attı. Deredeki tabanca dalgıç polisler tarafından bulunurken, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs hastaneye götürüldü.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Kocaeli Fuarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik problemleri olduğu öğrenilen S.D.V. (20) isimli genç, fuar alanında bulunan Kumlar Dersi'nin yanına geldi. Şahıs yanında getirdiği tabancayı kafasına dayayarak intihara kalkıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şahıs hastaneye götürüldü

Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Daha sonra şahıs elindeki tabancayı dereye atarak, İntihar etmekten vazgeçti. Şahıs olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerinin ardından, polis eşliğinde hastaneye götürüldü.

Dalgıç polisler silahı buldu, vatandaşlar çekirdek çitleyerek izledi

Daha sonra olay yerine çağrılan deniz polisleri şahsın dereye attığı silahı bulmak için çalışma başlattı. Bazı vatandaşlar ise polis ekiplerinin çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Dalgıçlar tarafından dedektör yardımı ile derede yapılan aramalarda şahsın suya attığı tabanca bulundu. Tabanca daha sonra incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Son dakika haberleri! Dalgıç polisler derede silah aradı
Son dakika haberleri! Dalgıç polisler derede silah aradı
Son dakika haberleri! Dalgıç polisler derede silah aradı
Son dakika haberleri! Dalgıç polisler derede silah aradı
Son dakika haberleri! Dalgıç polisler derede silah aradı
Son dakika haberleri! Dalgıç polisler derede silah aradı
Son dakika haberleri! Dalgıç polisler derede silah aradı
Son dakika haberleri! Dalgıç polisler derede silah aradı
Son dakika haberleri! Dalgıç polisler derede silah aradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Öpücüğün rüşvet sayıldığı davada polise hapis cezası
Öpücüğün rüşvet sayıldığı davada polise hapis cezası
24 yıllık polis memuru, nöbetçi kulübesinde intihar etti
24 yıllık polis memuru, nöbetçi kulübesinde intihar etti
Son dakika haber: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012'deki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında 22 şüpheli...
Son dakika haber: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012'deki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında 22 şüpheli...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Evgar Acun Ilıcalı Şevval Şahin
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Dalgıç polisler derede silah aradı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 19:45:53. #1.14#

title