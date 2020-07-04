Son dakika haberleri! Dalaman Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı
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Son dakika haberleri! Dalaman Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

Son dakika güncel haberi... Türkiye ile Ukrayna arasında uçuşların başlamasıyla gelen turistleri taşıyan uçak, Dalaman Havalimanı'nda "su takı" gösterisiyle karşılandı.

Son dakika haberleri! Dalaman Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak
04.07.2020 15:33 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:36

Türkiye ile Ukrayna arasında uçuşların başlamasıyla gelen turistleri taşıyan uçak, Dalaman Havalimanı'nda "su takı" gösterisiyle karşılandı.

İki ülke arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşlar başladı.

Ukraynalıları taşıyan yolcu uçakları, Antalya'nın ardından bir başka turizm merkezi Muğla'ya da iniş yaptı.

Başkent Kiev'den 183 yolcusuyla hareket eden Azur Air Hava Yoluna ait yolcu uçağı, Dalaman Havalimanı'na indi. Ukraynalı turistlerin bu sezon ilk kez gelmesi nedeniyle pistteki itfaiye ekipleri "su takı" gösterisi sundu.

Uçaktan inen yolculara, havalimanı yetkililerince çeşitli ikramlarda bulunuldu. Alınan tedbirler kapsamında Ukraynalı turistler, işlemlerinin ardından konaklayacakları otellere doğru yola çıktı.

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın dost ve kardeş bir ülke olduğunu söyledi.

Havalimanına uçuşların bundan sonraki dönemde de devam edeceğini vurgulayan Güvenç, şöyle konuştu:

"Ukrayna, İngiltere ve Rusya'dan sonra bizim üçüncü kaynak ülkemiz. Ukrayna ile aramızdaki dost ve kardeşlik ilişkileri uzun zamandır devam ediyor. Aynı zamanda Ukrayna'nın Dalaman'da fahri konsolosluklarını da yapıyoruz. İngiltere'nin büyük tur şirketleri 18 Temmuz'dan itibaren Dalaman Havalimanı'na uçuşlara başlayacak."

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Kaynak: AA

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