Son dakika haberleri... Dalaman'da orman yangını
Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Dalaman ilçesinde orman yangını çıktı.
16.07.2020 15:07 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:13
Muğla'nın Dalaman ilçesinde orman yangını çıktı.
Gobun Koyu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Karadan ulaşımın olmadığı bölgeye havadan iki helikopterle müdahale ediliyor.
Yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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Kaynak: AA