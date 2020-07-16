Son dakika haberleri... Dalaman'da orman yangını Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Dalaman ilçesinde orman yangını çıktı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde orman yangını çıktı.

Gobun Koyu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Karadan ulaşımın olmadığı bölgeye havadan iki helikopterle müdahale ediliyor.

Yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak: AA