Son dakika haberleri! Dalaman'da ahıl yangını
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Son dakika haberleri! Dalaman'da ahıl yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Dalaman'da ahıl yangını

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Dalaman ilçesinde ahılda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde ahılda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Gürkoy Mahallesinde Bayram Uysal'a ait ahılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Dalaman Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yandın söndürüldü. Yangında ahılda bulunan hayvanların zarar görmediği öğrenildi. - MUĞLA

Son dakika haberleri! Dalaman'da ahıl yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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