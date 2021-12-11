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Son dakika haberleri: Dairede meydana gelen patlamada evin duvarı çöktü

Son dakika haberleri: Dairede meydana gelen patlamada evin duvarı çöktü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Turgutlu'da bir dairenin içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama oldu.

MANİSA (İHA) - Turgutlu'da bir dairenin içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama oldu. Patlama sonucu evin duvarı çökerken olayda can kaybı yaşanmadı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Bozkurt Mahallesi Yaylalıkapı Sokak üzerinde meydana gelen olayda bir dairenin içerisine patlama yaşandı. Henüz nedeni bilinmeyen patlama sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 5 kişinin yaşandığı dairede yaralanan olmazken büyük maddi hasar oluştu.

Polis konuyla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA

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