Son dakika haberleri: Daha önce 20-29 Ağustos 2021 tarihlerinde Konya'da yapılması kararlaştırılan 5. İslami Dayanışma... Son dakika haberlerine göre Daha önce 20-29 Ağustos 2021 tarihlerinde Konya'da yapılması kararlaştırılan 5. İslami Dayanışma Oyunları, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın 2021 yılı yaz aylarına ertelenmesi nedeniyle 10-19 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenecek.

Daha önce 20-29 Ağustos 2021 tarihlerinde Konya'da yapılması kararlaştırılan 5. İslami Dayanışma Oyunları, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın 2021 yılı yaz aylarına ertelenmesi nedeniyle 10-19 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenecek. - ANKARA Kaynak: İHA