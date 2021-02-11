Son dakika haberleri: Dağlık Karabağ savaşı gazisi 3 Azerbaycanlı, tedavi için Türkiye'ye gönderildi
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Son dakika haberleri: Dağlık Karabağ savaşı gazisi 3 Azerbaycanlı, tedavi için Türkiye'ye gönderildi

11.02.2021 11:27 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:31
Son dakika haberleri: Dağlık Karabağ savaşı gazisi 3 Azerbaycanlı, tedavi için Türkiye'ye gönderildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dağlık Karabağ'daki savaşta yaralanan 3 Azerbaycanlı gazi, tedavilerinin devam ettirilmesi için Türkiye'ye sevk edildi.

Dağlık Karabağ'daki savaşta yaralanan 3 Azerbaycanlı gazi, tedavilerinin devam ettirilmesi için Türkiye'ye sevk edildi.

Şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını çözmek için Azerbaycan devleti tarafından kurulan "Yaşat Fonu"ndan yapılan açıklamada, Azerbaycanlı doktorların görüşleri dikkate alınarak, 3 gazinin ilgili muayene, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin Türkiye'de devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, "Yaşat Fonu"nun bundan sonra da ihtiyaç duyulduğu takdirde ağır yaralı gazilerin tedavi için yurt dışına gönderilmesini sağlayacağı kaydedildi.

Gazileri, Haydar Aliyev Havalimanı'ndan "Yaşat Fonu" Başkanı Elvin Hüseynov uğurlardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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