Son dakika haberleri: Dağlık alanda patlama - Olay yerinden detaylar
Son dakika güncel haberi... Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
09.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:46
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Taşkısı mevkisinde dağlık alanda patlama yaşandı.
Patlamanın ardından bölgeye, sağlık, itfaiye, güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
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Kaynak: AA