Son dakika haberleri... D vitamini koronavirüs ölümlerini yüzde 60'a kadar azaltabilir
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Son dakika haberleri... D vitamini koronavirüs ölümlerini yüzde 60'a kadar azaltabilir

14.02.2021 14:14 | Son Güncelleme: 14.02.2021 14:18
Son dakika haberleri... D vitamini koronavirüs ölümlerini yüzde 60'a kadar azaltabilir

Son dakika haberi... İspanya'da yapılan bir araştırma D vitaminin koronavirüs (Covid-19) ölümlerini yüzde 60'a azaltabileceğini ortaya koydu.

İspanya'da yapılan bir araştırma D vitaminin koronavirüs (Covid-19) ölümlerini yüzde 60'a azaltabileceğini ortaya koydu.

Barselona'daki bir hastanede yapılan araştırma, koronavirüs ölümlerinin D vitamini sayesinde yüzde 60'a kadar azaltabileceğini gösterdi.İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekili David Davis, D vitamini tedavisinin savunmasız gruplara sunulabileceğini ve araştırmanın bulgularının kuvvetli olduğunu belirtti. Davis, tedavinin her hastaya uygulanması konusunda 'acele edilmesi' gerektiğini de belirtti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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