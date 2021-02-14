Son dakika haberleri... D vitamini koronavirüs ölümlerini yüzde 60'a kadar azaltabilir

İspanya'da yapılan bir araştırma D vitaminin koronavirüs (Covid-19) ölümlerini yüzde 60'a azaltabileceğini ortaya koydu.

Barselona'daki bir hastanede yapılan araştırma, koronavirüs ölümlerinin D vitamini sayesinde yüzde 60'a kadar azaltabileceğini gösterdi.İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekili David Davis, D vitamini tedavisinin savunmasız gruplara sunulabileceğini ve araştırmanın bulgularının kuvvetli olduğunu belirtti. Davis, tedavinin her hastaya uygulanması konusunda 'acele edilmesi' gerektiğini de belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı