Son dakika haberleri! 'Cumhuriyet Sitesi' davasında görevsizlik ve tutuklama taleplerine ret

İZMİR (DHA) - İZMİR'deki büyük depremde, 10 kişinin yaralandığı Cumhuriyet Sitesi ile ilgili davada tutuksuz 3 sanık, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan ilk kez hakim karşısına çıktı. Mağdur avukatları, dosyanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini belirtip, görevsizlik kararı verilmesini ve fenni mesul olan sanık Ege İşcan'ın tutuklanmasını istedi. Mahkeme heyeti ise talepleri kabul etmedi.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği, 6.6 büyüklüğündeki depremde hasar gören Bayraklı ilçesindeki 10 kişinin yaralandığı Cumhuriyet Sitesi C Blok ile ilgili iddianame hazırlandı. Soruşturma kapsamında tutuksuz sanıklar Ege İşcan'ın 1992 yılında bina yapılırken 'fenni mesul' ve Hüseyin Özener'in 'sürveyan', Mehmet Kuşakçı'nın ise 1996'da yapılan tadilat sırasında 'fenni mesul' olduğu belirtildi. İddianamedeki bilirkişi raporunda; C Blok'ta projelendirmede eksikler, malzeme özelliklerinde yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları ile yapı denetiminde yetersizlikler bulunduğu; binanın depreme dayanıklı olmadığı için yıkıldığı bu nedenle de sanıkların kusurlu oldukları belirtildi. Sanıkların ise kendilerine yöneltilen suçları kabul etmedikleri, iddianamede yer aldı. Toplanan deliller ve alınan ifadeler sonucu sanıkların 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçunu işledikleri, bu nedenle de ayrı ayrı 8 aydan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, İzmir 44'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Konuşmaların ardından ara karar verildi. Görevsizlik ve tutuklama talepleri reddedilirken, dosyadaki eksiklerin giderilmesine ve yeni tanıkların dinlenmesine karar verilip, duruşma ertelendi.