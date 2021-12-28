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Son dakika haberleri! Cumhuriyet savcısı Salkım'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı

Son dakika haberleri! Cumhuriyet savcısı Salkım'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, cumhuriyet savcısı Özlem Salkım'ın doğum günü kutlamasında başından silahla vurularak hayatını yitirmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, cumhuriyet savcısı Özlem Salkım'ın doğum günü kutlamasında başından silahla vurularak hayatını yitirmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.

Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada olay sırasında evde bulunan astsubaylar A.M. ve M.S. hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenerek dava açılırken evde bulunan Özlem Salkım'ın arkadaşı cumhuriyet savcısı H.A. hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. İddianame, Sorgun Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Davanın ilk duruşması 21 Ocak 2022'de yapılacak

Sorgun Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet savcısı Özlem Salkım, 24 Mart 2021 yılında Bahçelievler Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki evinde, arkadaş grubuyla doğum gününü kutladığı sırada başından tabanca ile vurularak ağır yaralanmış, Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alınan Salkım, 27 Mart 2021'de hayatını kaybetmişti. - YOZGAT

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden;

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden;

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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