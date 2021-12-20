Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu'nun tercihi "yangından kaçış" oldu - Haberler Ekonomi
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu'nun tercihi "yangından kaçış" oldu

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu'nun tercihi
AA / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Dağlıoğlu, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "yangından kaçış" fotoğrafını seçen Dağlıoğlu, sporda Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" karesini oyladı.

Dağlıoğlu, yaşam kategorisinde ise oyunu Muhammed Enes Yıldırım'ın "İstanbul beyaza büründü" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

2021 yılında hem dünyanın hem de Türkiye'nin doğal afetlerle baş başa kaldığını belirten Dağlıoğlu, bu durumun insanlığı, sürdürülebilirlik noktasında düşünmeye sevk etmesi gerektiğini söyledi.

Dağlıoğlu, tüm fotoğrafları beğendiğini kaydederek, tüm foto muhabirlerine başarılar diledi.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri

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