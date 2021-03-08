Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu: "Türkiye'de etki ekosistemi ile alakalı oluşturduğumuz proje ile farklı boyutlardan...

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu: "Türkiye'de etki ekosistemi ile alakalı oluşturduğumuz proje ile farklı boyutlardan bahseder hale geldik, veriyi karar verici merciler için kolaylaştırmayı amaçladık.