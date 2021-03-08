Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu: "Türkiye'de etki ekosistemi ile alakalı oluşturduğumuz proje ile farklı boyutlardan...
08.03.2021 13:09 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:12
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu: "Türkiye'de etki ekosistemi ile alakalı oluşturduğumuz proje ile farklı boyutlardan bahseder hale geldik, veriyi karar verici merciler için kolaylaştırmayı amaçladık.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu: "Türkiye'de etki ekosistemi ile alakalı oluşturduğumuz proje ile farklı boyutlardan bahseder hale geldik, veriyi karar verici merciler için kolaylaştırmayı amaçladık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu