Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu: "Türkiye'de etki ekosistemi ile alakalı oluşturduğumuz proje ile farklı boyutlardan...
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu: "Türkiye'de etki ekosistemi ile alakalı oluşturduğumuz proje ile farklı boyutlardan...

08.03.2021 13:09 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:12
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu:

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu: "Türkiye'de etki ekosistemi ile alakalı oluşturduğumuz proje ile farklı boyutlardan bahseder hale geldik, veriyi karar verici merciler için kolaylaştırmayı amaçladık.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu: "Türkiye'de etki ekosistemi ile alakalı oluşturduğumuz proje ile farklı boyutlardan bahseder hale geldik, veriyi karar verici merciler için kolaylaştırmayı amaçladık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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