Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefonda yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve Doğu Akdeniz'deki son durum ile bölgesel meselelerin ele alındığı bildirildi.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü
03.09.2020 22:49 | Son Güncelleme: 03.09.2020 22:52

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefonda yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve Doğu Akdeniz'deki son durum ile bölgesel meselelerin ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Kalın ve O'Brien arasında gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve Doğu Akdeniz'deki son durum ile bölgesel meseleler değerlendirildi.

Görüşmede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerilimden yana olmadığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi adil bir paylaşım modelinin hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

Yunanistan'ın gerginliği tırmandıran ve uluslararası hukuku yok sayan tek taraflı ve maksimalist taleplerinin kabul edilemez olduğu, siyasi çözüme zemin hazırlamak için bu tür yaklaşımlardan uzak durulması gerektiği belirtildi.

Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini koruma konusundaki kararlığı vurgulanan görüşmede, Akdeniz'in bir barış denizi olması için her türlü çabanın gösterileceği dile getirildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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