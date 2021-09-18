CUMHURBAŞKANLIĞI Yatırım Ofisi tarafından ülkeye yabancı yatırımcı çekmek için hazırlanan reklam filmi; BBC, Bloomberg gibi uluslararası kanallarda yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, ' Türkiye, tecrübeli ortağınız' mesajıyla yabancı yatırımcılar için reklam filmi hazırladı. Yelkenli tekne hikayesi üzerinden yabancı yatırımcıları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet eden reklam filmi; BBC, Bloomberg, CNN ve Euronews gibi uluslararası kanallarda yayınlanıyor.