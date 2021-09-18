Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanlığı'ndan yabancı yatırımcı için reklam filmi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanlığı'ndan yabancı yatırımcı için reklam filmi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanlığı'ndan yabancı yatırımcı için reklam filmi

Son dakika habere göre CUMHURBAŞKANLIĞI Yatırım Ofisi tarafından ülkeye yabancı yatırımcı çekmek için hazırlanan reklam filmi; BBC, Bloomberg gibi uluslararası kanallarda yayınlandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Yatırım Ofisi tarafından ülkeye yabancı yatırımcı çekmek için hazırlanan reklam filmi; BBC, Bloomberg gibi uluslararası kanallarda yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, ' Türkiye, tecrübeli ortağınız' mesajıyla yabancı yatırımcılar için reklam filmi hazırladı. Yelkenli tekne hikayesi üzerinden yabancı yatırımcıları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet eden reklam filmi; BBC, Bloomberg, CNN ve Euronews gibi uluslararası kanallarda yayınlanıyor.

İngilizce hazırlanan reklam filminde "İyi bir yatırım yolculuk yapmak gibidir. O yolculuğa sağlam bir yol arkadaşıyla çıkmak gerekir. Seninle birlikte mücadele eden, gücüyle fark yaratan, elini taşın altına koymaktan çekinmeyen bir yol arkadaşı. Tam yol ilerleyebilmen için tecrübesini konuşturan, her zorluğa göğüs geren, yeni fırsat yolları gösterebilen bir yol arkadaşı. Türkiye yıllara dayanan yatırım tecrübesiyle yol arkadaşınız olmaya hazır. Siz de hazırsanız, gelin birlikte yol alalım, yatırım hedeflerinize birlikte ulaşalım" denildi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi logosu bulunan filmde 'Türkiye, tecrübeli ortağınız' mesajı yer aldı.


Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanlığı'ndan yabancı yatırımcı için reklam filmi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı: (1)

 Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yönetiminde Türkiye İhracatçılar Meclisinin de yer alacağı fuar merkezini inşallah en kısa sürede ülkemize kazandıracağız.'

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yönetiminde Türkiye İhracatçılar Meclisinin de yer alacağı fuar merkezini inşallah en kısa sürede ülkemize kazandıracağız."
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım
Magazin Düm Tek Tek
Spor Muslera Cristiano Berfu Yenenler Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Gazeteler Abdullah Avcı Mehmet Nuri Ersoy Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanlığı'ndan yabancı yatırımcı için reklam filmi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 17:17:37. #1.11#