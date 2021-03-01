Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 497 sanığın yargılandığı davada, sanıkların esas hakkındaki savunmaları tamamlandı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmada, sanıklardan eski uzman çavuş Muhittin Yavaz, esasa ilişkin savunmasını yaptı.

Savcının mütalaasına katılmadığını belirten Yavaz, olay tarihinde veteriner uzman çavuş olarak görev yaptığını, darbe girişiminden birkaç gün önce tatbikat olacağını duyduğunu, 15 Temmuz'da nöbetteyken tatbikat emrinin geldiğini ileri sürdü.

Alay komutanının köpek taşıma aracını denetleyeceği bilgisi üzerine aracı temizlediğini ve denetlemeye hazır hale getirdiğini anlatan Yavaz, "Saat 21.00 gibi Yüksel astsubay bize, 'Köpeklerinizi bırakarak alaya tatbikata gidin' dedi. 'Emredersiniz' diyerek alaya gittik, içtimaya katıldık." diye konuştu.

Sanık Yavaz, olay gününe ilişkin şunları anlattı:

"Köpeksiz olarak alaydan çıktığımızda nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Güzergah, külliyeye gittiğimiz güzergah olunca, biz de külliyeye gideceğimizi zannederken araçlar bir anda dönerek TRT nizamiyesine geldi. Nereye geldiğimizi araçlardan indikten sonra anladık. Saat 23.35'te TRT nizamiyesine geldik. Anıl Aktaş binbaşı, bizi araçtan indirerek sağa sola doğru gönderdi. Yanımda köpeğim yoktu. TRT'de ana nizamiye tarafında ağaçlıklı bir bölge vardı, ben oraya gittim. Bana verilen hiçbir görev yoktu. Biz Cumhurbaşkanının TRT'ye geleceğini, konuşma yapacağını zannettik. Biz bu köpekleri Cumhurbaşkanlığının tüm faaliyetlerinde kullanıyorduk. Halk tezahürat yapıyordu. Biz, tatbikatlarda halkın tezahüratı ile karşılanıyorduk ben onun gibi sandım. Silah sesleri gelmeye başladı ama nereden geldiğini göremiyordum. Sonrasında, helikopter gözüktü ve ateş etmeye başladı. Lojmanlarda kalan diğer ekibin yanına gittik. Daha sonra saat 04.30 gibi alaya geri döndük."

TRT yerleşkesine götürülmesinin kendi isteği dışında gerçekleştiğini savunan Yavaz, beraatini talep etti.

Duruşmada, tüm sanıkların esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmaları tamamlandı. Yarınki duruşmada, sanıkların son sözlerinin alınması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak