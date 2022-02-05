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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle bazı kamu kurum ve kuruluşlarında kadro ihdas edildi

AA, Kemal Karadağ - Güncel
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle bazı kamu kurum ve kuruluşlarında kadro ihdas edildi

Son dakika habere göre Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adalet Bakanlığı taşra teşkilatlarında icra alanında 432, Ticaret Bakanlığında 500, Strateji ve Bütçe Başkanlığında 50, Türkiye Adalet Akademisinde 6, Hakimler ve Savcılar Kurulunda 83, Orman Genel Müdürlüğünde ise 39 kadro ihdas edildi.

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Türkiye, Adalet, Gazete, Kamu, Güncel, Haber

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