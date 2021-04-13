Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Türkiye'nin gözü kulağı bu toplantıda! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası yeni tedbirleri açıklayacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.25'te başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş