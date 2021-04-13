Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.25'te başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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