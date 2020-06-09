Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
09.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:31

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ederken, sosyal mesafe kurallarının uygulandığı Kabine toplantısına üyeler maske ile katıldı. Pandemi döneminde video konferans sistemi ile yapılan Kabine toplantısı, uzun bir aranın ardından ilk defa yüz yüze yapıldı.

(Derya Yetim/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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