Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: "Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir"
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: "Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir"

09.11.2020 22:17 | Son Güncelleme: 09.11.2020 22:20
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı:

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın go¨revden af talebinin kabul edildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın go¨revden af talebinin kabul edildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tu¨rkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki en bu¨yu¨k yo¨netim reformu olan Cumhurbas¸kanlıgˆı Hu¨ku¨met Sistemi'ne gec¸is¸inin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesini kurarak milletin takdirine sunduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabinede yer verilen bakanların 10 Temmuz 2018'de Meclis'te yemin ederek resmen go¨revlerine bas¸ladıkları, daha o¨nceki hu¨ku¨mette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıgˆı yapan I·stanbul Milletvekili Berat Albayrak'ın Cumhuriyet'in 66'ncı hu¨ku¨meti olan bu kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bo¨lgesel ve ku¨resel siyasi krizlere ilave olarak koronaviru¨s salgını sebebiyle gelis¸mis¸ devletlerin dahi ciddi ekonomik sıkıntılar yas¸adıgˆı bir do¨nemde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gayretleriyle u¨lkemiz, bu kritik su¨rec¸te olabilecek en az hasarla yoluna devam etmis¸, Sayın Bakanımızın bas¸arıları Sayın Cumhurbas¸kanımız tarafından takdir edilmis¸tir. Bilindigˆi gibi 8 Kasım 2020 Pazar aks¸amı Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, sosyal medya hesaplarından birinde, sagˆlık nedenleriyle go¨revden affını isteyen bir ac¸ıklama yayınlamıs¸tır. Cumhurbas¸kanımız tarafından yapılan degˆerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın go¨revden af talebi kabul edilmis¸tir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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