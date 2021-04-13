Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, 9. durağı Burdur'da ziyaretçilerini bekliyor
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, 9. durağı Burdur'da ziyaretçilerini bekliyor

Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, 9. durağı Burdur'da ziyaretçilerini bekliyor

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla aktarıldığı "Dijital Tır", 9. durağı Burdur'a geldi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla aktarıldığı "Dijital Tır", 9. durağı Burdur'a geldi.

Türkiye turuna 19 Şubat'ta Edirne'den başlayan tır, Tekirdağ, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli'nin ardından Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapılarını ziyaretçilere açtı.

İletişim Başkanlığı Antalya Bölge Müdürü Esen Diler, Dijital Tır'ın Burdur'daki ilk ziyaretçisi olan Vali Ali Arslantaş'a eşlik ederek bilgi verdi.

Vali Arslantaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "Dijital Tırı"nın, bugün itibarıyla vatandaşların ziyaretine açıldığını belirterek, Burdurluları "Mobil İletişim Tırı"nı görmeye davet etti.

Diler ise Türkiye markasını güçlendirme vizyonuyla hareket eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, milli ve kültürel değerler ile vizyon projelerin tanıtılması ve anlatılması amacıyla Edirne'den yola çıkardığı "Dijital Tır"ın, 52 ili gezeceğini bildirdi.

Vatandaşlar, tırı 13-16 Nisan'da, 12.00-19.00 saatlerinde ziyaret edebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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