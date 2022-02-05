Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Rabbim tez zamanda şifa versin, sizi başımızdan eksik etmesin Sayın Cumhurbaşkanım. Allah'ın... - Haberler
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Rabbim tez zamanda şifa versin, sizi başımızdan eksik etmesin Sayın Cumhurbaşkanım. Allah'ın...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Rabbim tez zamanda şifa versin, sizi başımızdan eksik etmesin Sayın Cumhurbaşkanım. Allah'ın izniyle birçok virüsü alt ettiğiniz gibi bu virüsü de birkaç güne alt edeceksiniz.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Rabbim tez zamanda şifa versin, sizi başımızdan eksik etmesin Sayın Cumhurbaşkanım. Allah'ın izniyle birçok virüsü alt ettiğiniz gibi bu virüsü de birkaç güne alt edeceksiniz. Bu milletin bu ümmetin duaları sizinle." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Fahrettin Altun, Mevla, Politika, Haber

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