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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, 2. Karabağ Savaşı'nın yıl dönümünde değerlendirme Açıklaması

AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, 2. Karabağ Savaşı'nın yıl dönümünde değerlendirme Açıklaması

Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milli teknoloji hamlesi ile etkin ve dönüştürücü hamlelerde bulunan, savunma sanayii ile dünya savaş literatürüne etki eden ülkemiz, Karabağ'da olduğu gibi her zaman bütün dost ve...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milli teknoloji hamlesi ile etkin ve dönüştürücü hamlelerde bulunan, savunma sanayii ile dünya savaş literatürüne etki eden ülkemiz, Karabağ'da olduğu gibi her zaman bütün dost ve kardeş ülkelerinin yanında olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Altun, 2. Karabağ Savaşı'nın birinci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycanlıların yüreğindeki 30 yıllık hüznü, büyük bir sevince dönüştüren sürecin fitilinin ateşlendiği günün adının "27 Eylül" olduğunu belirtti.

Ermenistan'ın hukuksuz işgaline karşılık, kardeş Azerbaycan'ın, uluslararası hukuktan doğan meşru haklarını kullanarak, operasyon başlattığını anımsatan Altun, "Ordusu ve halkıyla çok kısa sürede büyük bir destan yazarak Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan kardeş Azerbaycan'ı ve halkının kazandığı zaferin yıl dönümünü kutluyorum. 84 milyon olarak ortak tarih ve değerleri paylaştığımız Azerbaycan'ın sevincini paylaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye olarak, her zaman bütün imkanlarla Azerbaycan'ın yanında olduklarını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Verdiğimiz güçlü desteğe en önemli unsur olan savunma sanayimizin sahadaki oyun değiştirici etkisi, Libya ve Suriye'den sonra Karabağ'da da zafere giden süreçte en önemli faktörlerden biri olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milli teknoloji hamlesi ile etkin ve dönüştürücü hamlelerde bulunan, savunma sanayii ile dünya savaş literatürüne etki eden ülkemiz Karabağ'da olduğu gibi her zaman bütün dost ve kardeş ülkelerinin yanında olmaya devam edecektir."

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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