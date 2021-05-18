Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki Açıklaması
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki Açıklaması

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızı eli kanlı bir katile benzetmek siyaset etmek değildir. Bu benzetmeyi yapanlar aynı ifadeleri Mescid-i Aksa önündeki Filistinlilerin yanında kullansınlar. Onlara en güzel cevabı yine Filistinli kardeşlerimiz ve tüm gönül coğrafyamız verecektir. Yazık." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki Açıklaması - Haberler
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