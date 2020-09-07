Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı
Son dakika gündem haberi: MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle M.S. (38) gözaltına alındı.
07.09.2020 17:46 | Son Güncelleme: 07.09.2020 17:50
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle M.S. (38) gözaltına alındı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Gündoğan Mahallesi'ndeki bir otelde çalışan M.S.'nin sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfür ve hakarette bulunduğu iddiası üzerine harekete geçti. M.S., kaldığı otelde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası M.S., adliyeye sevk edildi.
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Kaynak: DHA