Son dakika haberleri: "Cumhurbaşkanımızın 15 bin yeni atama müjdesi vermezi bizleri ziyadesiyle sevindirmiştir"
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Son dakika haberleri: "Cumhurbaşkanımızın 15 bin yeni atama müjdesi vermezi bizleri ziyadesiyle sevindirmiştir"

Son dakika haberleri: 'Cumhurbaşkanımızın 15 bin yeni atama müjdesi vermezi bizleri ziyadesiyle sevindirmiştir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Eylül'de 20 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdikten sonra 15 bin yeni atama müjdesi vermesi, bizleri ziyadesiyle sevindirmiştir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Eylül'de 20 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdikten sonra 15 bin yeni atama müjdesi vermesi, bizleri ziyadesiyle sevindirmiştir" dedi.

Bakan Özer, 15 bin öğretmen atamasına ilişkin açıklama yaptı.

"Öğretmen adayları adına Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum" diyen Bakan Özer, "15 bin yeni öğretmen atamasına desteklerinden dolayı Hazine ve Maliye Bakanımız sayın Lütfi Elvan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız sayın İbrahim Şenel'e de teşekkür ederim. Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için insan kaynağımıza yapılan bu yatırımların eğitim sistemimizin kalitesini daha da artıracağına şüphem yok. Yeni atamalarla Türkiye'de öğretmen başına düşen öğrenci oranları, OECD ülkeleri ortalamasına daha da yaklaşacaktır. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Eylül'de 20 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdikten sonra 15 bin yeni atama müjdesi vermesi, bizleri ziyadesiyle sevindirmiştir. Atamaya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. 15 bin öğretmen atamamız, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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