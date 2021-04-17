Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vefatının 28. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vefatının 28. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vefatının 28. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı rahmetle andı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de ekonomik, siyasal ve de toplumsal alanda pek çok yeniliğe imza atan, ülkemizin önünde yepyeni ufuklar açan vizyoner devlet adamı, 8'inci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı vefatının 28'inci yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler