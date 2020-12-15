Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizde bir rejim sorunu söz konusu değil. Rejim sorunu olsa olsa muhalefetin, milletimizden gizli, kapalı kapılar...
15.12.2020 19:01 | Son Güncelleme: 15.12.2020 19:04
Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizde bir rejim sorunu söz konusu değil. Rejim sorunu olsa olsa muhalefetin, milletimizden gizli, kapalı kapılar ardında hazırladığı karanlık anayasa taslaklarında gündeme gelebilir"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizde bir rejim sorunu söz konusu değil. Rejim sorunu olsa olsa muhalefetin, milletimizden gizli, kapalı kapılar ardında hazırladığı karanlık anayasa taslaklarında gündeme gelebilir"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu