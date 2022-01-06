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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'ı kutladı

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'ı kutladı
AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Spor

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon olan Beşiktaş'ı tebrik etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon olan Beşiktaş'ı tebrik etti.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TFF Turkcell Süper Kupa 2021'i kazanan Beşiktaş'ı, teknik ekibini ve Beşiktaş camiasını gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.

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Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak...

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AA / Hamdi Çelikbaş - Spor Haberleri

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