Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'ı kutladı
AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Spor
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon olan Beşiktaş'ı tebrik etti.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon olan Beşiktaş'ı tebrik etti.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TFF Turkcell Süper Kupa 2021'i kazanan Beşiktaş'ı, teknik ekibini ve Beşiktaş camiasını gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.
Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak...
Sahaya çıkacak takım kalmayacak! Beşiktaş'ta vakalar patladı
Kupa finalini koronavirüs vurdu! Dev maç öncesi Beşiktaş ve Antalyaspor'dan peş peşe kötü haberler
AA / Hamdi Çelikbaş - Spor Haberleri
Haberi Kaydet