Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TÜBİTAK, TÜSEB ve TİTCK başkanlarını kabul etti
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TÜBİTAK, TÜSEB ve TİTCK başkanlarını kabul etti

23.03.2021 23:51 | Son Güncelleme: 23.03.2021 23:55
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TÜBİTAK, TÜSEB ve TİTCK başkanlarını kabul etti

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Doç. Dr.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Doç. Dr. Tolga Tolunay ile ayrı ayrı görüşerek yerli aşı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabullerde, yerli aşı çalışmalarında kat edilen mesafe, projelerin mevcut durumu ve bundan sonraki süreçlerin hızlandırılmasını sağlayacak yol haritası ele alındı.

TÜBİTAK ve TÜSEB'in maddi ve teknik destek sağladığı aşı çalışmalarının tüm fazlarında TİTCK onay mercii olarak yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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